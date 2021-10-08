В Умани пьяный мужчина избил хасида

В Умани, где школьница выпрыгнула с восьмого этажа многоэтажки, избили хасида. Инцидент произошел ночью.
Об этом сообщает официальный канал Объединенной еврейской общины Украины в Telegram.
Детали избиения
Инцидент произошел на улице Восточной, что у могилы Раби Нахмана. Мужчина ворвался в дом к соседям — хасидской семьи. В нем находился глава семьи, жена и дети. Нападавший набросился на мужчину и стал избивать его. При этом, по предварительной информации, делая антисемитские высказывания.
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Действия правоохранителей
На месте избиения работают правоохранительные органы. У пострадавшего мужчины принимают заявление. Известно, что нападавший был в состоянии алкогольного опьянения. Его отвезли в больницу.
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