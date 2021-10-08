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В Умани пьяный мужчина избил хасида

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
8 октября, 02:18
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Избивая мужчину, нападавший делал антисемитские высказывания
Пострадавший написал заявление в полицию/Коллаж: Сегодня
Пострадавший написал заявление в полицию/Коллаж: Сегодня

В Умани, где школьница выпрыгнула с восьмого этажа многоэтажки, избили хасида. Инцидент произошел ночью.

Об этом сообщает официальный канал Объединенной еврейской общины Украины в Telegram.

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Детали избиения

Инцидент произошел на улице Восточной, что у могилы Раби Нахмана. Мужчина ворвался в дом к соседям — хасидской семьи. В нем находился глава семьи, жена и дети. Нападавший набросился на мужчину и стал избивать его. При этом, по предварительной информации, делая антисемитские высказывания.

Действия правоохранителей

На месте избиения работают правоохранительные органы. У пострадавшего мужчины принимают заявление. Известно, что нападавший был в состоянии алкогольного опьянения. Его отвезли в больницу.

Похожие случаи

  • В Торчине Луцкого района Волынской области компания нетрезвых мужчин набросилась на ветерана АТО. Происшествие случилось возле общественной остановки. Мужчина ждал маршрутку и разговаривал по телефону. В этот момент компания неизвестных людей подошла к нему и начала "приставать". Очевидица инцидента отметила, что все они были в состоянии алкогольного опьянения.
  • В Харьковской области подполковник полиции пытками выбивал признание из подозреваемого. Он бил его деревянной палкой по спине, душил подушкой, после чего наносил удары бутылкой с водой. 30 сентября копу сообщили о подозрении в содеянном.

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