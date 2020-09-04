В Умани у шестерых хасидов подтвердили коронавирус

В Умани у шестерых хасидов обнаружили коронавирус, а мэр города Александр Цебрий призвал всех паломников проходить тестирование.
Как заявил градоначальник, в местной больнице есть только 14 коек, предназначенных для пациентов с COVID-19, а на лечении уже находятся 18 больных, сообщает PavlovskyNEWS.
По его словам, все хасиды, которые прибыли в город, должны пройти тестирование в частных клиниках Умани за свой счет. Пока с выполнением этого требования проблем нет.
Цебрий также отметил, что меры, предпринимаемые в городе, позволяют держать ситуацию под контролем и сохранять спокойствие горожан.
Напомним, ранее в городе приняли решение установить карантинные "блокпосты" к приезду паломников, чтобы не допустить распространение инфекции.
Также в Умани полицию перевели на усиленный режим службы. А перед этим между жителями города и паломниками-хасидами произошел конфликт. Поводом для этого стали вопросы имущества и денег. Люди пытались заблокировать приезжим дорогу.
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