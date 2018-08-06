В Виннице 80-летняя женщина упала в колодец

Сегодня, 14:17

Спасатели вытаскивали женщину с помощью веревки

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua
Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

В Виннице, на улице Максима Рильского, 80-летняя женщина упала в колодец глубиной 3, 5 метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Прибыв на место вызова, бойцы Государственной пожарно-спасательной части № 3 г.Винница выяснили, что пенсионерка находится в колодце на глубине около 3,5 м", – рассказали спасатели.

Работникам ГСЧС пришлось вытаскивать женщину наружу с помощью спасательной веревки. В спасении старушки участвовали 5 человек личного состава и была задействована одна единица спецтехники.

Напомним, не так давно в поселке Кулыкив Львовской области в канализационном колодце погибли два человека. Одному из погибших было 54 года, второму всего 27 лет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее под Харьковом женщина умерла, упав в колодец. Как сообщили в полиции, трагедия произошла в Безлюдовке. По информации правоохранителей, гражданка 1951 года рождения неожиданно потеряла равновесие и рухнула вниз. От полученных травм женщина скончалась.

Кроме того, в Обуховском районе Киевской области пожарные вытащили из колодца тело человека
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