В Виннице автомобиль полиции сбил 16-летнюю девушку

Сегодня, 14:41

Пострадавшую госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом "ушибы мягких тканей"

Иллюстрация. Автор фото: Сергей Ревера, &quot;Сегодня&quot;
Иллюстрация. Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

В Виннице автомобиль полиции Skoda Octavia сбил 16-летнюю девушку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Инцидент произошел 1 декабря, сообщает областная пресс-служба Национальной полиции.

"Пострадавшая госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом – ушибы мягких тканей. По предварительной информации следствия, девушка внезапно начала пересекать пешеходный переход. Водитель автомобиля принял меры для остановки транспортного средства, однако в связи с состоянием дорожного покрытия не успел своевременно затормозить" , - говорится в сообщении.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, 18 ноября в Козятинском районе Винницкой области легковушка ВАЗ столкнулась с отбойником опоры железнодорожного моста. Три человека погибли, еще один находится в реанимации.

Ранее в Винницкой области произошло "пьяное" ДТП: легковушка слетела в кювет. В аварии травмы получили водитель и его пассажирка. Как выяснилось, 49-летний мужчина не справился с управлением.

Также мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.
ДТП, Винница, пешеход, травмы, полицейский

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