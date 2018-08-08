В Виннице автомобиль сбил десятилетнюю девочку на пешеходном переходе

В Виннице на проспекте Юности автомобиль Ford Transit Connect сбил десятилетнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

"7 августа в Виннице водитель автомобиля Ford Transit допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в полиции.

В результате аварии девочка получила перелом голени. Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение больницы. На данный момент причины аварии устанавливает полиция. По словам водителя, ребенок внезапно вышел на нерегулируемый пешеходный переход, и он не смог избежать наезда.

"Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3-х лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами",- отметили правоохранители.

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