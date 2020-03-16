В Виннице бесплатно учат калиграфии

В Виннице проводят бесплатные мастер-классы по каллиграфии. Учат, как правильно выписывать буквы пером, тушью и обычной ручкой. Говорят, рукопись развивает грамотность, мышление и моторику.
"Важно восстановить эту каллиграфию, потому что это моторика. Когда человек хорошо пишет, он совсем по-другому воспринимает мир", – говорит организатор мастер-класса по каллиграфии Валентина Погребняк.
"Это развивает мыслительные процессы, речь, очень хорошо влияет на психологические процессы, темперамент, на характер, развитие усидчивости" – говорит еще одна преподавательница Оксана Крот.
Ранее "Сегодня" подробно рассказывали. как каллиграфия влияет на психическое состояние человека. Вероника Чебаник, которая посвятила каллиграфии два десятка лет считает, что каллиграфия может быть способом психотерапии, ведь в ней есть элементы, которые успокаивают и выравнивают внутреннее состояние человека.
Также мы рассказывали, что китайская каллиграфия попали в список наследия ЮНЕСКО.Данное решение было принято на встрече Межправительственного комитета ЮНЕСКО по нематериальному наследию.
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