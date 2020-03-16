В Виннице бесплатно учат калиграфии

В Виннице проводят бесплатные мастер-классы по каллиграфии. Учат, как правильно выписывать буквы пером, тушью и обычной ручкой. Говорят, рукопись развивает грамотность, мышление и моторику.

"Важно восстановить эту каллиграфию, потому что это моторика. Когда человек хорошо пишет, он совсем по-другому воспринимает мир", – говорит организатор мастер-класса по каллиграфии Валентина Погребняк.

"Это развивает мыслительные процессы, речь, очень хорошо влияет на психологические процессы, темперамент, на характер, развитие усидчивости" – говорит еще одна преподавательница Оксана Крот. В тренде Боевики ударили по украинским военным на Донбассе: где было "жарко"

Ранее "Сегодня" подробно рассказывали. как каллиграфия влияет на психическое состояние человека. Вероника Чебаник, которая посвятила каллиграфии два десятка лет считает, что каллиграфия может быть способом психотерапии, ведь в ней есть элементы, которые успокаивают и выравнивают внутреннее состояние человека.

Также мы рассказывали, что китайская каллиграфия попали в список наследия ЮНЕСКО.Данное решение было принято на встрече Межправительственного комитета ЮНЕСКО по нематериальному наследию.

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