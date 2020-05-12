В Виннице брат жестоко избил сестру на глазах у прохожих (видео)

В Виннице, где ранее карета скорой помощи попала в ДТП, 18-летний парень жестоко избил свою родную сестру прямо посреди улицы. Несовершеннолетнюю с места госпитализировала "скорая".

Инцидент, как рассказали в пресс-службе местной полиции, произошел 11 мая на улице Коцюбинского. Брат набросился на 16-летнюю девушку возле магазина. Прохожие вызвали на место полицию, но, когда копы прибыли – у молодых людей уже не было друг к другу претензий.

Острожно! Видео содержит элементы жестокости (18+)

Видео: Андрей Гайдай, Facebook

Избитую девушку медики доставили в больницу, но позже ее все же отпустили. Позже выяснилось, что брат и сестра в Винницу приехали из Киевской области, в гости к бабушке. А на улице они поссорились, и этот конфликт перерос в драку.

"Следствием Левобережного отделения полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство), за что предусмотрено ограничение свободы до 5 лет", – отметили в полиции.

Ранее мы рассказывали, что в Тернополе подросток избил пожилого мужчину, в то время как его друзья снимали происходящее на телефоны.

Также мы писали об инциденте на Прикарпатье, где директор школы вместе с физруком жестоко избили полицейского.

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