В Виннице будет работать служба контроля парковки автомобилей

Депутаты считают, что такой контроль сделает водителей более дисциплинированными

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Виннице будет работать служба для контроля парковки автомобилей. Об этом сообщили на сайте Винницкого городского совета.

Такое решение на днях приняли депутаты на заседании сессии. Сотрудники новой службы будут следить за соблюдением правил остановки, стоянки и парковки автомобилей на территории городской объединенной территориальной общины. Чиновники считают, если лучше контролировать парковку автомобилей, водители станут более дисциплинированными.

Если новые стражи порядка будут видеть нарушения, составят протоколы об административных правонарушениях.

Также среди функций нового отдела – рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями первой и третьей статьи 122 (нарушения правил остановки, стоянки транспортных средств в пределах соответствующего населенного пункта, зафиксировано в режиме фотосъемки или видеозаписи), а также частями первой и второй статьи 152-1 Кодекса Украины.

Напомним, на площади возле Центрального железнодорожного вокзала установили специальные дорожные столбики (делинеаторы), которые делают невозможной незаконную парковку авто возле терминала. Также специалисты КП "Центр организации дорожного движения" оградили первую полосу движения возле входа на вокзал, чтобы гарантировать быструю и безопасную высадку пассажиров из частных машин.

Кроме этого, недавно в центре Киева устроили рейд на "героев парковки". Сотрудники патрульной полиции и коммунальщики эвакуируют автомобили, которые с нарушением ПДД припаркованы в центральной части города.

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