В Виннице "черные риэлтеры" выманили огромные суммы денег по телефону

Мошенники сдают несуществующие квартиры, хитростью опустошая кошельки клиентов





Несуществующие квартиры предлагают украинские аферисты. "Черные риэлтеры" выставляют в интернете объявление, а когда клиент хватается за привлекательное предложение, начинают выманивать деньги. В Виннице так пострадало несколько жертв, попавшихся на удочку аферистов.Обманутых, говорят в полиции, могут быть тысячи.

Сначала люди находят идеальные объявления об аренде жилья. Недавно в Виннице разместили вот такое, идеальное, на первый взгляд, объявление: А чтобы люди чувствовали себя уверенно, якобы владельцы квартиры просят задаток и предлагают заключить нотариальный договор.

Будущие квартиранты переводят еньги, а дальше их блокируют в телефоне. Но один из потерпевших сделать снимки переписки и написал о мошеннице в соцсетях. Так и нашлись десятки тех, кого еще обманули мошенники.

Объявления о слишком привлекательных условия аренды – это уже признак мошенничества, объясняет директор агентства недвижимости Александр Берегельский.

"Мы говорим о цене в 3 тыс. гривен аренды в центре города, с ремонтом. Но такого не бывает. 7-8 тысяч в месяц – вот цена аренды такой квартиры. И то, если это, скажем так, не очень крутая квартира", – говорит директор агентства недвижимости Александр Берегельский.

А перед тем, как давать задаток, подсказывают юристы, у владельца квартиры надо требовать документы на жилье.

"Нужно требовать, чтобы показали, в частности, документы на право собственности на квартиру. Это в первую очередь. Это подтвердит тот факт, что квартира действительно существует", – говорит адвокат Татьяна Мишковская.

Такой вид мошенничества в Украине сейчас очень популярен, говорят в полиции. Особенно в туристических местах.

Сейчас мошенникам грозит штраф в 850 гривен. Именно столько, например, потерял житель Винницы Александр. Он ищет еще двух жертв псевдориэлторши. Если и они напишут заявления в полицию, то аферистке уже будет угрожать не штраф, а тюрьма.

Напомним, ранее в Николаеве правоохранители задержали мошенника, который выманил у пенсионерки 900 тысяч гривен. Мужчина действовал по известной схеме – позвонил женщине и сообщил, что ее дочь попала в аварию. Чтобы спасти пострадавшую, он попросил у старушки деньги.

А в Киеве оперативники задержали дуэт телефонных мошенников, выманивших у пенсионера деньги, представляясь его знакомым, которому срочно нужны средства на операцию.

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