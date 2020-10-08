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В Виннице чиновник предлагал 4 миллиона гривен взятки главе ОГА Сергею Борзову (фото)

8 октября, 16:37

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Подозреваемого Игоря Алексеева задержали во время передачи денег

Правоохранители задержали начальника Службы автомобильных дорог в Винницкой области Игоря Алексеева за попытку дать взятку председателю областной государственной администрации Сергею Борзову.

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Об этом сообщает "Укравтодор".

По предварительным данным, Алексеев обещал 4,2 миллиона гривен за то, что Борзов поможет погасить задолженность и выделить из бюджета 42 млн гривен за ранее поставленное оборудование для медучреждения области КУ "База специального медицинского снабжения".

На сайте СБУ уточнили, что чиновника задержали во время передачи части денег – 200 000 гривен.

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Следователи начали уголовное производство. Задержанному скоро сообщат о подозрении и выберут меру пресечения.

Напомним, ранее в Киеве на взятке в 6 млн долларов "погорели" бывший высокопоставленный чиновник и его сообщник.

Кроме того, в Николаеве на крупной взятке попался полицейский. Он требовал от местного жителя 3000 долларов США для своих коллег – следователя и эксперта-криминалиста.

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чиновники ОГА Винницкая область
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