В Виннице чиновник предлагал 4 миллиона гривен взятки главе ОГА Сергею Борзову (фото)

Подозреваемого Игоря Алексеева задержали во время передачи денег

Правоохранители задержали начальника Службы автомобильных дорог в Винницкой области Игоря Алексеева за попытку дать взятку председателю областной государственной администрации Сергею Борзову.

Реклама

Об этом сообщает "Укравтодор".

По предварительным данным, Алексеев обещал 4,2 миллиона гривен за то, что Борзов поможет погасить задолженность и выделить из бюджета 42 млн гривен за ранее поставленное оборудование для медучреждения области КУ "База специального медицинского снабжения".

На сайте СБУ уточнили, что чиновника задержали во время передачи части денег – 200 000 гривен.

В тренде Крушение Ан-26: Кучера вызвали на допрос в ГБР

Реклама

Следователи начали уголовное производство. Задержанному скоро сообщат о подозрении и выберут меру пресечения.

Напомним, ранее в Киеве на взятке в 6 млн долларов "погорели" бывший высокопоставленный чиновник и его сообщник.

Кроме того, в Николаеве на крупной взятке попался полицейский. Он требовал от местного жителя 3000 долларов США для своих коллег – следователя и эксперта-криминалиста.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама