В Виннице дама на электрокаре въехала в одинокий столб: курьезное видео

Дорога в этот момент была абсолютно свободной

/ Фото: Facebook

В Виннице, на перекрестке улиц Келецкой и Ващука, произошло ДТП. Девушка, управляя автомобилем Nissan Leaf, въехала в электроопору, сообщает 0432.ua.

Примечательно, что проезжая часть в этот момент была абсолютно свободной. Аварию зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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Как заметно на видео, женщине не удался поворот налево. Выполняя маневр, водитель машины Nissan Leaf внезапно наехала на электроопору.

По предварительным данным, серьезных повреждений в этой аварии никто не получил.

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Напомним, в Киеве на стоянки возле супермаркета на Левобережке девушка за рулем Porsche Cayenne разбила шесть автомобилей. Она перепутала педали.Девушка пыталась продолжить движение, однако ее остановили очевидцы. При этом также пишут, что водитель была в состоянии алкогольного опьянения.

А во Львове водитель, лишенный водительских прав, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате была травмирована молодая женщина.

"Водитель автомобиля BMW", 37-летний львовянин, не справился с управлением, въехал в остановку общественного транспорта и совершил при этом наезд на пешехода – 24-летнюю жительницу Львова. В результате наезда женщина получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу", – рассказали полиции.

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