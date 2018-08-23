В Виннице экс-председателя ОСМД будут судить за кражу имущества

Сегодня, 12:48

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Виннице прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя одного из ОСМД, который незаконно присвоил 280 тысяч гривен. Об этом в Facebook сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Председатель правления одного из объединений совладельцев многоэтажного дома г. Винница, будучи должностным лицом наделенным организационно-распорядительными функциями и, в силу своих полномочий, имея возможность осуществлять оперативное управление и распоряжение средствами объединения на счету ОСМД, совершил присвоение денежных средств", – говорится в сообщении.

Мужчина на момент совершения преступления был уже уволен с должности, но имел доступ к счету ОСМД. На данный момент прокуратура уже завершила досудебное расследование уголовного производства по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Ранее в Херсоне поймали аферистов, которые сняли с банковских карточек украинцев более 10 миллионов гривен. Жертвами мошенников в течение 2015-2017 годов стали сотни жителей из разных областей страны.

А в Киеве задержали подозреваемую в присвоении средств "Укргазбанка" на сумму 250 млн гривен.
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