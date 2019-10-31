В Виннице группа мужчин устроила странные "развлечения"

На ролике видно, как одного из мужчин обливают, посыпают мукой и обливают шампанским

В Виннице камеры видеонаблюдения зафиксировали странные развлечения компании мужчин. Одного из них вымазали жидкостью белого цвета и обсыпали мукой, а потом начали поливать шампанским. После этого разъехались, оставив после себя грязную дорогу.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные облили кислотой большое количество припаркованных автомобилей в районе станции метро "Славутич".

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"В районе метро "Славутич" (ЖК "Заречный", "Славутич", "Ривьера") кислотой было облито большое количество припаркованных автомобилей. Подсчет поврежденных еще продолжается, но уже насчитано около 30 автомобилей. Вылитая кислота разъела все до металла", – сообщали местные жители.

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Ранее мы сообщали что в Закарпатской области почти год искали мужчину, который облил кислотой жителя Ужгорода.

Кроме того, ранее полицейские задержали жительницу Краматорска, которая 13 лет назад подстерегла вероятную любовницу мужа и облила соперницу кислотой, вызвав тем самым 76% процентов ожогов тела.

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