В Виннице грузовик насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе
От полученных травм 77-летняя женщина скончалась на месте ДТП
В Виннице грузовой автомобиль сбил пенсионерку на пешеходном переходе. От полученных травм 77-летняя женщина скончалась на месте аварии, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Смертельное ДТП произошло вечером 19 февраля на перекрестке улиц Галицкого – Келецька. За рулем грузовика Renault Magnum находился 40-летний местный житель. На момент наезда женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
Водителя грузовика задержали и он находится в изоляторе временного содержания. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении.
"Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего)", – рассказали в полиции и отметили, что водителю грузовика грозит до 8 лет лишения свободы.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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