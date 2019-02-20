В Виннице грузовик насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе

От полученных травм 77-летняя женщина скончалась на месте ДТП

Фото: ГУНП в Винницкой области.

В Виннице грузовик насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d54/ca7/5c6d54ca74fed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d54/ca7/5c6d54ca74fed.jpg 2019-02-20T15:34:00+02:00 Другие регионы От полученных травм 77-летняя женщина скончалась на месте ДТП

В Виннице грузовой автомобиль сбил пенсионерку на пешеходном переходе. От полученных травм 77-летняя женщина скончалась на месте аварии, сообщили в пресс-службе местной полиции.









Смертельное ДТП произошло вечером 19 февраля на перекрестке улиц Галицкого – Келецька. За рулем грузовика Renault Magnum находился 40-летний местный житель. На момент наезда женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Водителя грузовика задержали и он находится в изоляторе временного содержания. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

"Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего)", – рассказали в полиции и отметили, что водителю грузовика грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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