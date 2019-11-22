В Виннице иномарка влетела в жилой дом: погиб мужчина

В Виннице произошло жуткое ДТП – автомобиль Nissan Sunny врезался в стену жилого дома. Водитель иномарки погиб, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Авария случилась сегодня, 22 ноября, около 09:00 на улице Коцюбинского. За рулем машины находился 63-летний местный житель. По словам копов, мужчина не справился с управлением и въехал в стену. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram