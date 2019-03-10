В Виннице из-за падения дерева погибла 12-летняя девочка
12-летнюю винничанку не смогли спасти врачи скорой помощи
В Виннице из-за падения дерева погибла 12-летняя девочка. Трагедия произошла утром 10 марта, по улице Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
"В результате падения дерева ребенок получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи", – говорится в сообщении.
По факту гибели девочки следователями Левобережного отделения полиции Винницы открыло уголовное производство. Все обстоятельства и причины трагедии будут выясняться в рамках расследования по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты провели первоочередные следственные действия.
Напомним, что накануне во Львове бушевал сильный ветер, который наделал немало беды в городе – попадало много деревьев, вырвало даже билборд с железным столбом, а на одной из улиц сорвало часть крыши.
Также мы писали о серьезных проблемах, которые возникли из-за сильного ветра на юге Польши – там были ранены три человека, 150 тысяч человек остались без электричества.
Стоит напомнить также, что недавно в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Виннице из-за падения дерева погибла 12-летняя девочка". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Украине объявили штормовое предупреждение: спасатели на усиленном режиме
Угроза ожидается и в горах Карпат – могут сходить лавины, а также поднимется уровень воды в реках