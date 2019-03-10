В Виннице из-за падения дерева погибла 12-летняя девочка

12-летнюю винничанку не смогли спасти врачи скорой помощи

Иллюстрация. Фото: Вместе.

В Виннице из-за падения дерева погибла 12-летняя девочка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aca/37e/5c5aca37edb20.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aca/37e/5c5aca37edb20.jpg 2019-03-10T14:05:39+02:00 Другие регионы 12-летнюю винничанку не смогли спасти врачи скорой помощи

В Виннице из-за падения дерева погибла 12-летняя девочка. Трагедия произошла утром 10 марта, по улице Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"В результате падения дерева ребенок получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи", – говорится в сообщении.

По факту гибели девочки следователями Левобережного отделения полиции Винницы открыло уголовное производство. Все обстоятельства и причины трагедии будут выясняться в рамках расследования по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты провели первоочередные следственные действия.

Напомним, что накануне во Львове бушевал сильный ветер, который наделал немало беды в городе – попадало много деревьев, вырвало даже билборд с железным столбом, а на одной из улиц сорвало часть крыши.

Также мы писали о серьезных проблемах, которые возникли из-за сильного ветра на юге Польши – там были ранены три человека, 150 тысяч человек остались без электричества.

Стоит напомнить также, что недавно в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.

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