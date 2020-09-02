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В Виннице из-за ученика с коронавирусом весь класс отправили на карантин

2 сентября, 16:52

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Дети будут 14 дней учится дистанционно

В винницкой школе №32 закрыли 3-Д класс на карантин из-за COVID-19 у одного из учеников.

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Об этом рассказал директор школы Александр Швец, пишет Vежа.

"Вчера был праздничный первый урок, единственный, и этот ребенок тоже был. Вечером у нее был положительный ПЦР-тест: родители мне сказали сегодня утром. Это лишь один класс. В связи с тем, что этот праздничный урок проводила и контактировала с детьми только их учитель начальной школы, то, соответственно, она и класс переходит на самоизоляцию на 14 календарных дней (2-15 сентября)", – рассказал Швец.

По словам директора, в течение этого времени дети будут учиться дистанционно. Учеников допустят к обучению только при наличии соответствующей справки от врача. А учитель спустя 14 дней должен сдать ПЦР-тест.

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Также Александр Швец отметил, что в классе учатся 33 ученика, однако вчера на уроке всех не было.

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Напомним, ранее в Запорожской области один из классов школы в Бердянске отправился на карантин сразу же после первого звонка. Оказалось, что среди учеников был подросток, зараженный COVID-19.

Как сообщалось ранее, формат учебы последующих дней напрямую зависит от того, к какой зоне отнесен населенный пункт.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Винница школа карантин изоляция коронавирус
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