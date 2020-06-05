В Виннице из-за вспышки коронавируса закрыли ЗАГС

По словам мэра города, заболели сотрудники ЗАГСа, горсовета и коммунального предприятия

В Виннице обнаружили вспышку коронавируса среди работников ЗАГСа, было решено остановить работу учреждения – сейчас оно работает только по предварительно поданным заявлениям.

Как сообщил во время брифинга Винницкий городской голова Сергей Моргунов, также COVID-19 обнаружили у семерых сотрудников предприятия "Горсвет", а также у одного сотрудника горсовета.

"В ЗАГСе одновременно заболели двое сотрудников. Они сегодня находятся на больничном. Их семейные врачи взяли анализы для исследования, которые показали позитивные результаты, это было на прошлых выходных, после чего всему коллективу ЗАГСа провели ПЦР-исследования. Еще по одному сотруднику уже есть подтверждение. Ожидаются результаты по другим сотрудникам", - заявил он.

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Винницкий мэр добавил, что новые заявления о регистрации брака, рождения или смерти, принимаются в отделе ЗАГСа Винницкого района.

Моргунов отметил, что семеро заболевших сотрудников коммунального предприятия "Горсвет" находятся на самоизоляции под наблюдением семейных врачей. Предприятие продолжает работать.

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В то же время, у заболевшего сотрудника мэрии подтвердили легкую бессимптомную форму течения болезни. Он уже выздоровел, что подтвердили соответствующие результаты тестирования.

Напомним, ранее вспышку коронавируса зафиксировали среди полицейских на Волыни. Лабораторные анализы подтвердили инфекцию у шести правоохранителей Киверцовского райотдела полиции.

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Также мы писали, что COVID-19 расширяется в Днепропетровской области. В регионе зафиксировано 29 новых случаев инфицирования.

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