В Виннице изверг изнасиловал шестилетнюю девочку: малышка в больнице

В Виннице полицейские задержали очередного педофила – 36-летний мужчина изнасиловал шестилетнюю дочь своей сожительницы. Ребенка госпитализировали в больницу.

Выяснилось, что 20 января к копам обратилась мать девочки. Женщина рассказала, что ее сожитель поиздевался над девочкой в их общем доме. Полицейские уже задержали изверга, он находится в изоляторе временного содержания.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что мужчину будут судить по статье "изнасилование". Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Кроме того, ранее Верховная Рада отклонила закон о химической кастрации педофилов. Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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