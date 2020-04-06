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В Виннице коронавирус обнаружили у профессора медицины

6 апреля, 14:05

Руслан Ровик

В регионе инфекцию подхватили 29 медиков, ни один из них не заразился от пациентов

В Виннице, где по состоянию на утро 6 апреля зафиксировали 75 случаев коронавируса, инфекцию обнаружили у 29 медиков, среди которых – профессор из местного медицинского университета.

Как сообщает издание "33-й новини", все медработники заразились не от больных, а от собственных коллег, нарушивших условия карантина.

В списке заболевших оказались сотрудники онкоцентра, 2-го родильного дома и других учреждений. Кроме того, в регионе заболели семеро детей.

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Как сообщил ректор Винницкого медуниверситета Василий Мороз, у заболевшего сотрудника болезнь протекает в легкой форме.

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"В университете приняли все меры для того, чтобы обезопасить других, проверены все, кто контактировал с заболевшим. Они находятся на самоизоляции", – заверил он.

Напомним, ранее главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк рассказал, что стоимость лечения одного инфицированного пациента составляет от 5 до 10 тысяч гривен.

Также мы сыообщали о том, что стоит сделать, если медики отказываются брать анализы на коронавирус:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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