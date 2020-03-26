В Виннице коронавирус обнаружили у ребенка: стало известно, кто заразил

В Виннице подтвердили еще один случай инфицирования коронавирусом – COVID-19 зафиксировали у пятилетнего ребенка.

Об этом заявил заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Степан Томин, сообщает Vinbazar.com.

Эпидемиолог подчеркнул, что речь идет о сыне родной сестры женщины, у которой первой в регионе обнаружили коронавирус – она контактировала со своим пятилетним племянником.

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Чтобы не допустить серьезных последствий, ребенка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. 26 марта диагноз подтвердился, малыш получает симптоматическое лечение.

В настоящее время на наличие COVID-19 проверяются материалы еще от четырех заболевших.

Напомним, ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.

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