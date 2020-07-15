В Виннице коронавирус обнаружили у врачей и пациентов медицинского центра

В Виннице, где ранее вспышка коронавируса произошла в роддоме, после тестирования медиков и пациентов центра сердечно-сосудистой патологии инфицирование подтвердили у 15 человек.
Об этом сообщили на официальном сайте Винницкой областной государственной администрации.
"В учреждении "Региональный центр сердечно-сосудистой патологии" отобран 171 образец биологического материала, Лабораторным центром уже протестировано 140 образцов", – говорится в сообщении.
По результатам обследования было подтверждено заболевание у девяти медицинских работников (врача, шести медсестер и двух санитаров) и шести пациентов.
В учреждение были направлены специалисты-эпидемиологи для проведения эпидрасследования, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни.
Стоит отметить, что люди с проблемами сердечно-сосудистой системы находятся в группе риска: заболевание коронавирусом может нанести им серьезный вред.
Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Сегодня" рассказал, что на фоне эпидемии коронавируса в Украине вспышки других заболеваний, в том числе и на курортах, приводят к дополнительной нагрузке на медиков. При этом власти каждой области самостоятельно решают, нужно ли вводить карантин.
Согласно последним данным, в Украине подтверждено 55 607 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 28 131 человек, зафиксировано 1427 смертей.
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