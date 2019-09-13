В Виннице медики научились "замораживать" боль

Аппарат, с помощью которого проводят процедуру, пока единственный в Украине

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В Винницком областном эндокринологическом центре больные мышцы лечат холодом. Специальным аппаратом здесь проводят процедуру "замораживания" боли. Как это делают – узнавали журналисты "Сегодня".

В клинике мы встретили жителя Винницы Петра Семенюка. Он жалуется, что межпозвонковые грыжи его мучают уже 19 лет. Мужчина перенес три операции, но невыносимая боль в спине не проходит, и он решил ее заморозить.

"Раньше были такие боли, что я проходил только 200 метров. Я пришел на замораживание, я думаю, что снимут эти боли", – рассказал мужчина.

Помог Петру врач-анестезиолог Евгений Лысак. Год назад он сам травмировал колено. Боль утолял таблетками и гелями. Когда в отделении появился специальный аппарат, замораживающий боль, решил провести эксперимент на себе. С тех пор о дискомфорте забыл.

"Процедура безболезненна, никаких бы последствий это не имело, сейчас боли, как и не бывало", – говорит медик.

Пока этот аппарат – единственный в Украине, утверждают в эндокринологическом центре. В основном процедуры рекомендуют спортсменам после травм и людям, у которых очень сильные боли. Специальной иглой врачи замораживают нерв, и о дискомфорте в суставах или спине можно забыть на целых девять месяцев. Затем нерв восстанавливается, а организм начинает лечить сам себя, говорят медики. После процедур некоторые пациенты больше за помощью не обращаются.

"Боль ушла, нерв восстановился и болевой синдром уже не вернулся. И пациент живет нормальной, активной жизнью, и в таких случаях к нам не приходит в принципе. За что мы и боремся", – отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Винницкого областного эндокринологического центра Дмитрий Дмитриев.

Процедура замораживания боли – настоящее спасение для людей с диабетом.

"Часть болей, которые возникают при осложнении сахарного диабета, невропатические боли, традиционными методами не снимаются. Представляете, это боль в ногах, которая выматывает человека и постоянно ноет", – рассказал главный врач Винницкого областного эндокринологического центра Филипп Прудыус.

В эндокринологическом центре надеются, что вскоре откроют целое отделение, где будут замораживать боль.

Ранее сообщалось, что в Харькове восстанавливают областной центр онкологии. Также мы писали о том, что в Харькове начали капремонт областного диспансера радиационной защиты.

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