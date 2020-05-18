В Виннице мужчина из окна дома обстрелял авто

Парень ранее не имел проблем с законом

В Виннице, где ранее брат жестоко избил сестру на глазах у прохожих, 18 мая хулиган из окна 10 этажа устроил стрельбу.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

"18 мая на спецлинию полиции 102 ночью поступило сообщение, что с многоэтажного дома по улице Покрышкина в г.. Виннице происходит стрельба из оружия", – говорится в сообщении.

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По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педоса, сообщил о преступлении полицию местный житель. Когда мужчина сел в припаркованный возле дома автомобиль и пытался отъехать – по машине кто-то начал стрелять. От выстрелов рассыпалось боковое стекло в автомобиле. Сам мужчина не пострадал.

Видео: vn.npu.gov.ua

Прибывшие на место происшествия полицейские во время осмотра поврежденного автомобиля выяснили, что вероятно стреляли из пневматического оружия.

Правоохранители установили квартиру на 10 этаже дома, с которой осуществлялись выстрелы, выяснили ее владельцев и личность злоумышленника, который там находился. Им оказался 20-летний житель Винницы, который ранее не имел проблем с законом.

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Начальник ГУНП Юрий Педос прибыл на место происшествия и через дверь пытался убедить парня открыть квартиру и сдать оружие, однако он на контакт не шел.

В результате в помещение удалось зайти вместе с родственниками парня. Он сначала отказывался от предоставления каких-либо объяснений, но впоследствии отдал пистолет.

Сейчас оружие изъято и направлено на экспертизу. Левобережным отделением полиции начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Такое правонарушение карается заключением на срок от трех до семи лет.

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Злоумышленник задержан в процессуальном порядке согласно ст.208 УПК Украины. Продолжается следствие.

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