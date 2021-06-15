Українська
$ 27
32,71
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Виннице мужчина напал на кредитную организацию с ножом. Что известно

15 июня 2021 13:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Злоумышленник сбежал с места происшествия – правоохранители начали расследование – подробности

В Виннице 62-летний мужчина пытался ограбить кредитную организацию. Он зашел в помещение с ножом и начал угрожать работнице.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел вчера, 14 июня. В полицию обратилась 28-летняя работница кредитного союза и сообщила, что в помещение зашел незнакомый мужчина и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги. Девушка успела нажать на тревожную кнопку, и мужчина, испугавшись, покинул помещение.

Читайте также: В Одессе мужчине порезали лицо лезвием из-за телефона

Правоохранители проанализировали видео с камер наблюдения в помещении организации, а также системы уличного видеонаблюдения и установили личность мужчины, причастного к преступлению. Им оказался 62-летний ранее судимый житель Тыврова. Его задержали по месту жительства.

Подозреваемого зафиксировали камеры видеонаблюдения. Фото: ГУНП
Реклама

Подозреваемого зафиксировали камеры видеонаблюдения. Фото: ГУНП

Во время осмотра помещения полицейские изъяли нож и одежду, в которой мужчина находился во время совершения разбойного нападения.

Начато уголовное производство по статье "разбой". Задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Не пропусти!
Франция – Германия: онлайн матча "группы смерти" Евро-2020
Франция и Германия сыграют на Евро-2020

Копы нашли в доме подозреваемого одежду, в которой он был во время нападения. Фото: ГУНП

Копы нашли в доме подозреваемого одежду, в которой он был во время нападения. Фото: ГУНП

Реклама

Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге мужчина напал на продавщицу.

Также напомним, в Винницкой области мужчина ограбил магазин с игрушечным пистолетом.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Смертельное ДТП в Херсонской области: погиб
Смертельное ДТП в Херсонской области: погиб "свободовец" Жмутский с семьей, старшая дочь в комеУкраина
Разговаривала по телефону в доме: в Житомирской области молния попала в подростка
Разговаривала по телефону в доме: в Житомирской области молния попала в подросткаДругие регионы
Вывезла за 200 км и бросила на вокзале. Мачеха сорвала злость на ребенке мужа – он служит в ООС
Вывезла за 200 км и бросила на вокзале. Мачеха сорвала злость на ребенке мужа – он служит в ООСУкраина
Задела спиннингом электросеть: в Полтавской области девочку ударило током на рыбалке
Задела спиннингом электросеть: в Полтавской области девочку ударило током на рыбалкеДругие регионы
Побило цветы и овощи. В Кировоградской области мощный град шел 40 минут (видео)
Побило цветы и овощи. В Кировоградской области мощный град шел 40 минут (видео)Другие регионы
В центре Кременчуга нашли замотанный в ковер труп (фото)
В центре Кременчуга нашли замотанный в ковер труп (фото)Другие регионы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять