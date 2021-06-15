В Виннице мужчина напал на кредитную организацию с ножом. Что известно

В Виннице 62-летний мужчина пытался ограбить кредитную организацию. Он зашел в помещение с ножом и начал угрожать работнице.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел вчера, 14 июня. В полицию обратилась 28-летняя работница кредитного союза и сообщила, что в помещение зашел незнакомый мужчина и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги. Девушка успела нажать на тревожную кнопку, и мужчина, испугавшись, покинул помещение.

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Правоохранители проанализировали видео с камер наблюдения в помещении организации, а также системы уличного видеонаблюдения и установили личность мужчины, причастного к преступлению. Им оказался 62-летний ранее судимый житель Тыврова. Его задержали по месту жительства.

Реклама Подозреваемого зафиксировали камеры видеонаблюдения. Фото: ГУНП

Во время осмотра помещения полицейские изъяли нож и одежду, в которой мужчина находился во время совершения разбойного нападения.

Начато уголовное производство по статье "разбой". Задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Копы нашли в доме подозреваемого одежду, в которой он был во время нападения. Фото: ГУНП

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Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге мужчина напал на продавщицу.

Также напомним, в Винницкой области мужчина ограбил магазин с игрушечным пистолетом.

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