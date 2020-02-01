В Виннице мужчина украл из храма мощи святого Николая (фото)

Фото: ГУ Нацполиции в Винницкой области

Винницкая полиция разыскивает мужчину, который подозревается в краже мощей святого Николая с Крестовоздвиженского храма. Церковь находится на улице Келецкая, 59а.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Винницкой области, кража произошла 31 января в период времени с 13:44 до 15:00.

Реклама

Также полиция опубликовала фото подозреваемого.

В тренде Россия последовательно создавала на Донбассе новое "Приднестровье": дипломат о планах Кремля

Копы призвали граждан, у которых есть какая-либо информация о мужчине, звонить на (0432) 59-49-00 или 102. Конфиденциальность гарантируют.

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили квартиру на столичной Борщаговке, украв, кроме ценных вещей, даже собаку. Также на столичной Оболони оперативники задержали дуэт квартирных воров, которые обокрали квартиру и вынесли из нее деньги, ювелирные украшения, ордена, духи. Фигурантами оказались 30-летний и 31-летний киевляне. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлении по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Также эксперты рассказали, как правильно выбрать двери, надежный замок и сигнализацию для охраны жилья.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама