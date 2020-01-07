В Виннице мужчина "заминировал" полицейский отдел "для развлечения"

По словам минера, о взрывчатке он сообщил для собственной забавы

/ Фото: Нацполиция

В Виннице полицейские задержали мужчину, который сообщил о своем намерении заминировать отдел полиции. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

"Поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что он намерен заминировать помещения Винницкого отдела полиции. Взрывотехники и кинологи обследовали помещение отдела полиции и прилегающую территорию. Опасных предметов они не обнаружили", – говорится в сообщении.

Вскоре копам удалось установить личность "минера" – им оказался 45-летний местный житель. Мужчина рассказал, что он сообщил о минировании "ради развлечения".

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Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания. "Минеру" грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, ранее житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее мы сообщали о том, как в здании ЦИК искали взрывчатку. Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет присутствия взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД – прилегающей территории.

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