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5 лет тюрьмы за убийство собаки: подробности резонансного дела в Виннице

20 мая, 17:13

Игорь Серов

Зоозащитники требуют оставить приговор в силе, адвокат намерена обжаловать

На днях в Виннице к 5 годам тюрьмы приговорили местного жителя Юрия М., которого судили за жестокое обращение с собакой. Этот приговор стал первым за последнее время, когда обвиняемый в живодерстве получил реальный тюремный срок.

Как рассказал сайту "Сегодня" владелец убитой собаки, винницкий пенсионер Сергей Липач, события развивались так: в начале марта прошлого года он выгуливал своего карликового баварского шпица неподалеку от своего дома. В какой-то из моментов к собаке подошел незнакомый парень и ударил пса ногой в живот.

"В тот день я выгуливал Бимку позже обычного. Не в 9 утра, как всегда, а около 13:00. На стадионе, где я выгуливал собаку, этот парень подошел к моему псу и со всей силы ударил его ногой в живот. От удара собаку отбросило на несколько метров. Уже после вскрытия выяснилось, что от удара была серьезно повреждена печень", – рассказал нам Сергей Петрович.

Пенсионер не оставил гибель своего любимца безнаказанной и добился того, чтобы напавший был задержан и над ним начался суд.

"Дело стало настолько резонансным, что были дни, когда в зале суда негде было и яблоку упасть", – говорит Сергей Петрович.

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Потерпевший подчеркивает, что собака ему была особенно дорога, потому как в свое время была принесена сыном, которого уже нет в живых.

Во время суда обвиняемый Юрий своей вины так и не признал. По его словам, он якобы лишь "оттолкнул рукой" собаку Липача от своего бойцовского пса. Впрочем, одна из свидетелей, которая давала показания суду, заявила, что видела, как обвиняемый ударил собаку пенсионера на стадионе. В итоге суд приговорил нападавшего к 5 годам тюрьмы, а в ближайшие два месяца, постановил, чтобы тот находился под домашним арестом.

Адвокат Юрия, Наталья Коваль, ограничилась кратким комментарием:

"Будет апелляция".

Нынешний приговор не остался без внимания зоозащитников.

"Если это решение вступит в силу, то люди, а скорее нелюди, будут бояться так поступать. Будут знать, что смогут угодить в тюрьму", – считает зоозащитник Елена Голубничая.

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По ее словам, одна из прошлых нашумевших историй с издевательством над собакой, похоже, закончится лишь штрафом. Напомним, в ноябре прошлого года один из чиновников Хмельницкой области привязал собаку сзади служебного авто, сел за руль и более километра волок пса по дороге. Сделал он это из-за того, что пес якобы покусал его мать. Издевательство над собакой увидел один из проезжающих мимо спецназовцев и фактически спас пса. Собака сейчас находится под опекой волонтеров и кинологов Нацполиции. Копы открыли уголовное дело, но из-за пробелов в законодательстве о ветеринарии экспертам не удалось четко классифицировать тяжесть нанесенных увечий собаке.

"Поэтому, скорее всего, чиновник отделается лишь штрафом", – предполагает Елена Голубничая.

Также ранее сообщалось, что на Прикарпатье хозяин собаки жестоко избил пса вилами. Подробности – в сюжете:

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животные суд Винница собака приговор тюрьма полиция живодер

Источник: Сегодня

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