В Виннице на СТО нашли гранату, прикрепленную к автомобилю

/ Фото: Нацполиция

В Виннице на шиномонтаже обнаружили гранату, прикрепленную к колесу автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.

Известно, что работники СТО обнаружили гранату 2 октября во время ремонта автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Она была прикреплена к запасному колесу автомобиля. После того, как владельцу автомобиля сообщили о подозрительном предмете, он уехал на автомобиле за пределы шиномонтажа и уже потом позвонил в полицию.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции работники взрывотехнического отдела. Правоохранители ограничили доступ граждан к указанному месту и изъяли из автомобиля предмет, внешне похожий на гранату "Ф1". Изъятое направлено на экспертизу.

Открыто уголовное производство, полицейские устанавливают кто и с какой целью прикрепил гранату к запасному колесу автомобиля.

Напомним, ранее в Полтавской области под автомобилем депутата Пирятинского горсовета Александра Жайворонка взорвалась граната.

Кроме этого, в Оболонском районе Киева произошел взрыв: по предварительной информации, неизвестный бросил гранату в автомобиль, припаркованный на проспекте Героев Сталинграда. В результате инцидента пострадал один человек, который был госпитализирован.

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