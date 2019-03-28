В Виннице начали штрафовать за выгул собак в запрещенных местах
В городе открыли специальные площадки для выгула четвероногих
Чтобы научить горожан убирать за своими любимцами, в Виннице открыли специальные площадки для выгула четвероногих и установили аппараты с бесплатными пакетиками. В муниципальной полиции говорят, что большинство владельцев собак все же следуют европейскому примеру.
"Есть определенные владельцы, которые не согласны с данным правонарушением и считают, что они могут выгуливать собак там, где они себе пожелают. Сумма штрафов предусмотрена от 340 до 1360 гривен", – рассказал "Сегодня" представитель Винницкой муниципальной полиции Виталий Чигур.
Ранее мы писали о том, что в Кривом Роге появились первые собачьи туалеты. Пока в городе только три специальные урны – их в сквере установили местные жители за свой счет.
Напомним, киевлянам теперь запрещено выгуливать своих четвероногих питомцев на территориях больниц, школ и детских садов. Соответствующее решение было принято на заседании Киеврады в октябре 2017 года. Проект решения призван повысить безопасность посетителей объектов, поскольку животные часто "пугают и нападают на пациентов медучреждений, малолетних детей".
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