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В Виннице начали штрафовать за выгул собак в запрещенных местах

Сегодня, 14:40

В городе открыли специальные площадки для выгула четвероногих

Собака породы "папийон"
Собака породы "папийон". Фото: Pixabay
В Виннице начали штрафовать за выгул собак в запрещенных местах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/779/c65/5c8779c65d650.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/779/c65/5c8779c65d650.jpg Другие регионы В городе открыли специальные площадки для выгула четвероногих

В Виннице начали "охотиться" на владельцев животных, которые выгуливают питомцев в запрещенных местах и ​​не убирают за ними. Теперь таких недобросовестных собачников в городе штрафуют.

Чтобы научить горожан убирать за своими любимцами, в Виннице открыли специальные площадки для выгула четвероногих и установили аппараты с бесплатными пакетиками. В муниципальной полиции говорят, что большинство владельцев собак все же следуют европейскому примеру.

"Есть определенные владельцы, которые не согласны с данным правонарушением и считают, что они могут выгуливать собак там, где они себе пожелают. Сумма штрафов предусмотрена от 340 до 1360 гривен", – рассказал "Сегодня" представитель Винницкой муниципальной полиции Виталий Чигур.

Ранее мы писали о том, что в Кривом Роге появились первые собачьи туалеты. Пока в городе только три специальные урны – их в сквере установили местные жители за свой счет.

Напомним, киевлянам теперь запрещено выгуливать своих четвероногих питомцев на территориях больниц, школ и детских садов. Соответствующее решение было принято на заседании Киеврады в октябре 2017 года. Проект решения призван повысить безопасность посетителей объектов, поскольку животные часто "пугают и нападают на пациентов медучреждений, малолетних детей".

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Тег Винница, собаки, штраф, выгул собак

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