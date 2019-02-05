В Виннице нашли ферму с четырехметровыми крокодилами

Своих питомцев винничане отказываются продавать

В Виннице нашли ферму с четырехметровыми крокодилами 2019-02-05T19:05:00+02:00 Другие регионы Своих питомцев винничане отказываются продавать

В Виннице журналисты "Сегодня" обнаружили ферму, на которой выращивают крокодилов: здесь оказалось несколько видов рептилий, некоторые из них достигают четырех метров в длину.

"Это гребной крокодил Юля, дальше у нас Ариша", – показала своих питомцев владелица фермы. Кроме них, в роли домашних любимцев прижились Маша, Гена и Кирилл.

Светлана и Дмитрий Бычковские своих питомцев называют нежно, хотя те являются одними из самых опасных хищников на планете.

Владельцы фермы признались, что разводить крокодилов начали около десяти лет назад – их покупали у циркачей, любителей экзотических животных и в частных зоопарках. Сейчас у них насчитывается до трех десятков рептилий. Выращивают их даже из яиц.

"Крокодилам нужна, во-первых, повышенная температура, во-вторых, большой водоем, в котором происходит непосредственно процесс спаривания. Крокодилы размножаются путем откладывания яиц, то есть наша самочка снесла яйца, мы заложили их в инкубатор", – рассказала владелица крокодиловой фермы Светлана Бычковская.

Кормят любимцев исключительно свежими и отборными кормами.

"Кормим их рыбой по рациону, сердцем бычьим", – объяснил Дмитрий Бычковский.

Однако, несмотря на разнообразный рацион, иногда эти великаны начинают капризничать. А рядом с крокодилами живут не менее опасные создания – черепахи и змеи.

"Каймановые черепахи считаются из самих опасных, ибо же в большом размере свободно человеку свободно может перекусить фалангу", – заявил Дмитрий Бычковский, держа в руках черепаху.

Разводить крокодилов – дело всей его жизни, признался мужчина. Эти хищники для него как дети, а потому, путешествуя по миру, он никогда даже не думал отведать их мяса, хотя оно – обычное блюдо для жителей юга США.

"У нас ферма не для этого. У нас ферма для расширения видов, для сохранения всех видов. Вот мы хотим их всех обогреть. У нас - как маленький интернат или дом, дом малютки для таких зубастиков", – заверил он.

При этом крокодилов Светлана и Дмитрий не продают, даже новорожденных, поскольку хотят сберечь вымирающие виды, а потому в начале лета возле Одессы они планируют открыть большой заповедник для своих рептилий.

Ранее мы писали, что в одной из провинций Филиппин поймали огромного гребнистого крокодила длиной 4,75 метра и весом в 400-500 килограммов. Эта рептилия, как предполагают, убила местного рыбака.

Ранее сообщалось, что 37-летняя многодетная американка Лаура Робинсон Гриффин впервые отправилась охотиться на аллигаторов. Неопытной женщине удивительным образом удалось подстрелить четырехметровую рептилию. Она два часа выслеживала хищника в заболоченном водоеме. Ей удалось подцепить его крюком для ловли аллигаторов, но он ускользнул и вернулся лишь спустя час. Во второй раз охотники воткнули в рептилию три крюка и вытянули ее на поверхность.

Кроме этого, в Австралии крокодил набросился на двоих мужчин, охотившихся на кабанов. Инцидент пропал на видеокамеру одного из охотников.

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