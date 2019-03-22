В Виннице СБУ обнаружила тайник с оружием и боеприпасами
Схрон в своем гараже организовал местный житель
В Виннице сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили местного жителя, который незаконно хранил оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, тайник со средствами поражения мужчина организовал в своем гараже. Там, во время обысков, правоохранители наши и изъяли шесть гранат с запалами к ним и около пятисот патронов различного калибра. По информации СБУ, оружие и боеприпасы мужчина ранее незаконно переправил из района проведения АТО.
"В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 продолжаются следственно-оперативные действия", – отметили в СБУ.
Ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области.
Напомним, не так давно в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.
Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.
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