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В Виннице медведи не впадают в спячку и умиляют прохожих: видео

4 февраля, 13:09

В зоопарке отметили, что в такое время медведи обычно крепко спят

В Виннице бурые медведи из Подольского зоопарка не смогли впасть в спячку из-за аномально теплой погоды и радуют посетителей во время прогулки в вольерах.

Как сообщили на официальной странице зверинца в Facebook, обычно в такое время медведи "крепко спят в своих берлогах, сосут лапу и, наверное, видят свои медвежьи сны".

Напомним, ранее мы сообщали о том, как под Житомиром из-за аномально теплой погоды проснулись трое медведей, которые спали с ноября. Звери бодрствуют в приюте "Белая скала" в селе Березовка под Житомиром

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Ранее мы сообщали, что в центре реабилитации бурых медведей в Карпатах из-за аномально теплой зимы сумели заснуть только трое питомцев из 32.

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Представители парка добавили, что настоящая зима в регионе продержала только неделю, в начале декабря, и "за это время успели впасть в состояние анабиоза – зимнего сна – три медведя". Специалисты объяснили, что медведи из реабилитационного центра всю свою жизнь провели в неволе, поэтому зимний сон для них явление неизвестное.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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Винница тепло медведи спячка зоопарк

Источник: Сегодня

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