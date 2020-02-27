В Виннице обнаружили тайное подземелье

Историки считают, что подземелью – по меньшей мере 400 лет

В Виннице, где в прошлом году уже находили целую систему арочних ходов,обнаружили еще одно подземелье.

Этому подземелью по меньшей мере 400 лет. Его нашли случайно. Большинство входов – в старых домах. В стене одного из них владелец и обнаружил старинный ключ. Находку эксклюзивно показали корреспонденту "Сегодня".

Ключу – минимум 150 лет, говорит житель Винницы Виталий Гуменюк. Мужчина купил помещение кафе. А когда начал делать ремонт – наткнулся на огромный ржавый ключ, вероятно – от синагоги. Ходили к ней по подземелью. На него Виталий наткнулся позже.

"Мы поняли, что там находится пустота, мы ее раскопали. Здесь подземных ходов около 12 метров, шириной один метр", – говорит предприниматель Виталий Гуменюк.

Таких ходов в Виннице – минимум 50 км, говорят историки. В них люди скрывались во время вражеских набегов и во время воен. Некоторым туннелям – по полтысячи лет. Строили их евреи, монахи-капуцины и иезуиты.

"Люди это все копали вручную", – говорит исследователь винницких подземелий Денис Колесник. В тренде Есть ли коронавирус в "Новых Санжарах": в СНБО сделали важное заявление

Большие подземелья винницкая элита использовала вместо холодильников. А во время войны там жили целыми семьями.

"Люди могли спокойно здесь скрываться во время войны", – говорит историк Владислав Сушинский.

Доказывают это находки: монеты, немецкие тарелки, книги и одежда. Историки говорят: большинство подземелий сейчас завалены. Но новые входы в туннели находят едва ли не ежемесячно. Сейчас винницкие исследователи создают карту ходов, а в самых интересных будут водить экскурсии.

Ранее "Сегодня" писали о загадочных подземельях, которые находили в разных городах Украины.

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