В Виннице оперативно разыскали водителя, который набросился с кулаками на пешехода

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Сотрудники уголовной полиции Винницы установили личность мужчины, который набросился на пешехода, выразившего свое недовольство хамством шофера.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, мужчине инкриминируют обвинения по статьям Административного, а также Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что 28 октября в центре города на улице Соборной водитель BMW нарушил правила, а потом набросился с кулаками на пешехода.

Как сообщил начальник винницкого управления Нацполиции Сергей Синявский, копы остановили подозреваемого 4 ноября около 17:00 на улице Пирогова и пригласили его в отдел полиции для дачи объяснений.

Нарушителем оказался 52-летний винницкий предприниматель. Для привлечения мужчины к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в отдел полиции вызвали инспекторов патрульной полиции.

Были составлены административные постановления. Давать пояснения относительно совершения хулиганских действий мужчина согласился только в присутствии адвоката. Ведется досудебное расследование.

Для всеобъемлющего и объективного расследования этого происшествия полицейские обратились к очевидцам нарушения, а также к потерпевшему с просьбой обратиться в Винницкой отдел полиции.

Напомним, ранее в Мариуполе произошел похожий инцидент – водитель выскочил из машины, чтобы выразить свое возмущение пешеходам, перебегавшим дорогу перед его автомобилем, и получил удар ножом в грудь.

А на территории села Кагарлыкского района Киевской области произошло разбойное нападение: злоумышленники ночью ворвались в дом к мужчине и, нанося ему и его сыну телесные повреждения и угрожая расправой, вынесли из дома крупную сумму денег.

Ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров. Неизвестные лица в масках и в черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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