В Виннице опасаются "колющего маньяка"
Жертва нападения поделилась историей в соцсети
Жительница Винницы Наталия Закордонец пострадала от рук извращенца, который ранил ее колющим предметом в ягодицу. Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Как написала пострадавшая в Facebook, злоумышленник подкрался сзади, нанес укол предметом, похожим на гвоздь, и убежал. Парень был в капюшоне и разглядеть его лицо не удалось.
В больнице, куда обратилась пострадавшая, чтобы сделать анализ крови, ей сказали, что это уже пятый случай за последнее время. В комментариях пользователи говорят и о неадеквате в капюшоне, который якобы напал со шприцем на ребенка.
Позднее Н.Закордонец сообщила, что написала заявление в полицию.
Как сообщалось, в Днепре женщина стала жертвой нападения стаи бездомных собак.
В Ровенской области судили 23-летнего мужчину, который в мае прошлого года нанес девять ударов ножом двухлетнему сыну.
Также мы сообщали, что в Оболонском районе Киева возле дома на улице Озерная, 20 в ночь на воскресенье, 14 апреля, неизвестный мужчина изнасиловал 21-летнюю девушку.
Кроме того, в электричке Киев – Гребенка 34-летний мужчина ограбил и изнасиловал 14-летнюю девочку.
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