В Виннице опасаются "колющего маньяка"

Жертва нападения поделилась историей в соцсети

Фото: Сегодня.

Жительница Винницы Наталия Закордонец пострадала от рук извращенца, который ранил ее колющим предметом в ягодицу. Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Как написала пострадавшая в Facebook, злоумышленник подкрался сзади, нанес укол предметом, похожим на гвоздь, и убежал. Парень был в капюшоне и разглядеть его лицо не удалось.

В больнице, куда обратилась пострадавшая, чтобы сделать анализ крови, ей сказали, что это уже пятый случай за последнее время. В комментариях пользователи говорят и о неадеквате в капюшоне, который якобы напал со шприцем на ребенка.

Позднее Н.Закордонец сообщила, что написала заявление в полицию.

Как сообщалось, в Днепре женщина стала жертвой нападения стаи бездомных собак.

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