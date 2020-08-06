В Виннице от коронавируса умер врач: фото и подробности

В Виннице, где COVID-19 заболели работники лабораторного центра, от коронавируса умер врач областной клинической больницы им. Пирогова Игорь Данилюк. Об этом сообщили на сайте Винницкой областной государственной администрации.

По данным пресс-службы, 51-летний житель Винницы работал врачом в гематологическом отделении. Пациент поступил в реанимацию в понедельник, 3 августа, в крайне тяжелом состоянии. У него был СOVID-19, внебольничная двустороння пневмония 4 класса, дыхательная недостаточность, 80% поражения легких. Кроме того, мужчина болел гипертонической болезнью второй степени и имел ожирение.

/ Фото: 20 хвилин

Через два дня, 5 августа, зараженного перевели на аппарат ИВЛ. Из-за сильного воспаления и отека легких в этот же день медики констатировали смерть мужчины.

Заместитель председателя ОГА Наталья Заболотная дала поручение Управлению Государственной службы Украины по вопросам труда в Винницкой области создать комиссию по расследованию случая смерти врача.

По состоянию на 6 августа в Винницкой области зафиксировали 2898 случаев заражения, 58 пациентов умерли. За последние сутки болезнь подтвердили у 18 человек.

Напомним, недавно вспышку коронавируса зафиксировали в Винницкой областной больнице имени Николая Пирогова. Там инфекцию подтвердили у 25 человек.

Тем временем в Украине установили новый антирекорд по коронавирусу. За прошедшие сутки, 5 августа, COVID-19 диагностировали у 1318 наших граждан.

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