В Виннице от коронавируса вылечилась 73-летняя бабушка: ранее она перенесла острый инфаркт

В больнице Винницы от коронавирусной инфекции излечилась 73-летняя женщина, которая к тому же имела тяжелую патологию. Об этом во время брифинга в Facebook сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

"Хочу сообщить очень хорошую новость – у нас выздоровела старейшая пациентка, ей 73 года. У нее до этого была довольно тяжелая патология – острый инфаркт и двусторонняя пневмония, плюс еще и коронавирус. Но она уже вылечилась, и вчерашний день (9 апреля, – Ред.) уже провела дома", – рассказал Моргунов.

По его словам, всего в городе COVID-19 побороли уже шесть пациентов. Среди них, помимо упомянутой женщины, работница Винницкого роддома №2, трое мужчин – 32, 43 и 55 лет – и 40-летняя женщина.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о 42-летней медсестре из Винницкого роддома №2, которая инфицировалась коронавирусом.

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Известно, что в больницу горожанка обратилась 24 марта самостоятельно. Изначально женщина лечилась дома, у нее были температура и кашель.

Экспресс-тест подтвердил заражение коронавирусом. На следующий день, 25 марта, еще один тест в лаборатории Винницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины подтвердил факт инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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