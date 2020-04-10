Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,26
29,64
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Виннице от коронавируса вылечилась 73-летняя бабушка: ранее она перенесла острый инфаркт

10 апреля, 14:10

Татьяна Власенко

Женщина уже вернулась домой

В больнице Винницы от коронавирусной инфекции излечилась 73-летняя женщина, которая к тому же имела тяжелую патологию. Об этом во время брифинга в Facebook сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

"Хочу сообщить очень хорошую новость – у нас выздоровела старейшая пациентка, ей 73 года. У нее до этого была довольно тяжелая патология – острый инфаркт и двусторонняя пневмония, плюс еще и коронавирус. Но она уже вылечилась, и вчерашний день (9 апреля, – Ред.) уже провела дома", – рассказал Моргунов.

По его словам, всего в городе COVID-19 побороли уже шесть пациентов. Среди них, помимо упомянутой женщины, работница Винницкого роддома №2, трое мужчин – 32, 43 и 55 лет – и 40-летняя женщина.

Реклама

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о 42-летней медсестре из Винницкого роддома №2, которая инфицировалась коронавирусом.

В тренде
Боевики на Донбассе применили запрещенное оружие: где велся вражеский огонь

Известно, что в больницу горожанка обратилась 24 марта самостоятельно. Изначально женщина лечилась дома, у нее были температура и кашель.

Экспресс-тест подтвердил заражение коронавирусом. На следующий день, 25 марта, еще один тест в лаборатории Винницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины подтвердил факт инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Винница эпидемия коронавирус пандемия Винницкая область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 10 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 10 апреляУкраина
Житель Житомира выписался из больницы и назвал
Житель Житомира выписался из больницы и назвал "лучшее лекарство" от коронавирусаДругие регионы
Возле морга в Черкассах заметили огромный рефрижератор: что произошло
Возле морга в Черкассах заметили огромный рефрижератор: что произошлоДругие регионы
"Коронавируса нет": дочь умершей знахарки из Конотопа сделала громкое заявлениеДругие регионы
Ляшко об отсутствии коронавируса в Николаевской области:
Ляшко об отсутствии коронавируса в Николаевской области: "Это трудно объяснить"Украина
В Полтавской области мужчина с подозрением на коронавирус сбежал в Киев
В Полтавской области мужчина с подозрением на коронавирус сбежал в КиевДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...