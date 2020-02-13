В Виннице патрульные не дали беременной прыгнуть с моста

В Виннице патрульные совместно с неравнодушными гражданами помешали беременной совершить самоубийство и прыгнуть с моста.
Об этом говорится в сообщении в Facebook полиции Винницкой области.
Свидетелями происшествия стали люди, которые в это время проезжали мимо. Они и позвонили на "102" ..
Четверо патрульных быстро прибыли на место вызова. Сначала инспекторы с неравнодушными гражданами пытались отговорить женщину прыгать в реку, однако она не хотела никого слушать. После этого инспекторы схватили винничанку за руки и перетянули через ограждение моста.
Оказалось, что она ждет ребенка. Причин своего поступка 33-летняя женщина объяснять не стала. Для нее вызвали скорую помощь.
Напомним, что ранее в Киеве молодая женщина прыгнула с моста Метро. К счастью, спасателям удалось выловить потерпевшую из воды возле одной из опор моста. Пострадавшая получила сильные травмы при ударе об воду.
Ранее в Киеве молодой мужчина угрожал прыгнуть с Моста влюбленных. Были подозрения, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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