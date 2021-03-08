Українська
$ 27,76
33,41
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Виннице поезд протаранил легковушку на переезде (фото)

8 марта, 03:46

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Авария произошла по вине водителя автомобиля

В Виннице на нерегулируемом железнодорожном переезде в воскресенье, 7 марта, дизельный поезд врезался в легковой автомобиль ВАЗ-2106.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля, которого госпитализировали в реанимацию.

Реклама

Как сообщает местное издание "Винница.info", авария произошла по вине водителя – он выехал на рельсы, несмотря на красный сигнал светофора.

В тренде
Языковой скандал в Харьковском облсовете: депутата выгнали из фракции

В социальных сетях очевидцы происшествия отмечают, что поезд протащил автомобиль около 200 метров.

В аварийно-спасательных работах ГСЧС задействовало пять человек личного состава и один спецавтомобиль.

Напомним, в Донецкой области в результате столкновения пассажирского пригородного поезда и легкового автомобиля, водитель погиб.

Реклама

Мы также сообщали, что в Одесской области на железнодорожном переезде столкнулись микроавтобус и пассажирский поезд.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авария ДТП Винница поезда легковые автомобили
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Черкассах разрушили половину старинного дома: как выживают хозяева второй
В Черкассах разрушили половину старинного дома: как выживают хозяева второйДругие регионы
"Красная зона": в Черновицкой и Житомирской областях запретили поездаТранспорт
В Украине еще одна область попала в
В Украине еще одна область попала в "красную зону" карантинаДругие регионы
Подловил на свидании: на Херсонщине мужчина похитил любовника своей девушки (видео)
Подловил на свидании: на Херсонщине мужчина похитил любовника своей девушки (видео)Другие регионы
В Сумах патрульные привселюдно пытали задержанного инвалида (фото)
В Сумах патрульные привселюдно пытали задержанного инвалида (фото)Украина
В Полтавской области попрощались с погибшим воином (фото)
В Полтавской области попрощались с погибшим воином (фото)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять