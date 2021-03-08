В Виннице поезд протаранил легковушку на переезде (фото)

В Виннице на нерегулируемом железнодорожном переезде в воскресенье, 7 марта, дизельный поезд врезался в легковой автомобиль ВАЗ-2106.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля, которого госпитализировали в реанимацию.

Реклама

Как сообщает местное издание "Винница.info", авария произошла по вине водителя – он выехал на рельсы, несмотря на красный сигнал светофора.

В тренде Языковой скандал в Харьковском облсовете: депутата выгнали из фракции

В социальных сетях очевидцы происшествия отмечают, что поезд протащил автомобиль около 200 метров.

В аварийно-спасательных работах ГСЧС задействовало пять человек личного состава и один спецавтомобиль.

Напомним, в Донецкой области в результате столкновения пассажирского пригородного поезда и легкового автомобиля, водитель погиб.

Реклама

Мы также сообщали, что в Одесской области на железнодорожном переезде столкнулись микроавтобус и пассажирский поезд.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама