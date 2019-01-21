В Виннице полицейские вымогали взятку от мужчины: один из копов задержан

Одного из правоохранителей задержали на улице города во время получения денег

Фото: СБУ.

В Виннице полицейские вымогали взятку от мужчины: один из копов задержан //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/583/b29/5c4583b29ca3d.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/583/b29/5c4583b29ca3d.jpg 2019-01-21T10:23:00+02:00 Другие регионы Одного из правоохранителей задержали на улице города во время получения денег

В Виннице сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятках работников Главного управления Нацполиции в области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.







Как выяснилось, двое полицейских вымогали у жителя Винницы шесть тысяч гривен. В случае отказа мужчины правоохранители угрожали фальсифицировать доказательную базу и искусственно начать в его отношении уголовное производство за кражи мобильных телефонов. Одного из взяточников задержали на улице города во время получения второй части взятки размером четыре тысячи гривен.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины проводятся следственные действия, в частности, в служебном кабинете другого фигуранта производства. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", – рассказали в СБУ.

Кроме того, на данный момент правоохранители собирают доказательную базу по противоправной деятельности еще двух сотрудников полиции, которые, применяя к этому гражданину меры физического воздействия и угрожая уголовной ответственностью, присвоили его деньги.

акже сообщалось, что в Харькове на получении очередного "транша" взятки в размере 80 тысяч гривен была задержана главный налоговый инспектор Государственной фискальной службы. Кроме того, мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

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