Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,98
31,9
УКР
Главная   Новости в регионах   Другие регионы

В Виннице полицейские вымогали взятку от мужчины: один из копов задержан

Сегодня, 10:23

Одного из правоохранителей задержали на улице города во время получения денег

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
В Виннице полицейские вымогали взятку от мужчины: один из копов задержан //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/583/b29/5c4583b29ca3d.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/583/b29/5c4583b29ca3d.jpg Другие регионы Одного из правоохранителей задержали на улице города во время получения денег

В Виннице сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятках работников Главного управления Нацполиции в области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, двое полицейских вымогали у жителя Винницы шесть тысяч гривен. В случае отказа мужчины правоохранители угрожали фальсифицировать доказательную базу и искусственно начать в его отношении уголовное производство за кражи мобильных телефонов. Одного из взяточников задержали на улице города во время получения второй части взятки размером четыре тысячи гривен.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины проводятся следственные действия, в частности, в служебном кабинете другого фигуранта производства. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", – рассказали в СБУ.

Кроме того, на данный момент правоохранители собирают доказательную базу по противоправной деятельности еще двух сотрудников полиции, которые, применяя к этому гражданину меры физического воздействия и угрожая уголовной ответственностью, присвоили его деньги.

акже сообщалось, что в Харькове на получении очередного "транша" взятки в размере 80 тысяч гривен была задержана главный налоговый инспектор Государственной фискальной службы. Кроме того, мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

 

взятка, Винница, СБУ, вымогательство, полицейские, винницкая область

Вы сейчас просматриваете новость " В Виннице полицейские вымогали взятку от мужчины: один из копов задержан". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожье на взятке попался офицер ВСУ

18 января, 12:26

Сотрудник Военной службы правопорядка вымогал взятку с провинившегося офицера

В Днепре на взятке поймали чиновника Госгеокадастра

18 января, 08:25

Госслужащий требовал от местного жителя 31 тысячу долларов

Чиновник Госсудебной инстанции требовал взятку в четверть миллиона

14 января, 16:57

Задержали взяточника во время получения 100 тысяч гривен от главы предприятия

Пытался подкупить пограничников: россиянину запретили въезд в Украину на три года

13 января, 15:09

Гражданину России запретили въезжать в Украину, потому что он не смог объяснить цель визита, но его это не остановило

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы