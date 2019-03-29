В Виннице полицейские задержали вооруженного велосипедиста

В рюкзаке юноши нашли автомат, патроны к нему и нож

В Виннице полицейские задержали вооруженного велосипедиста 2019-03-29T14:06:00+02:00 Другие регионы В рюкзаке юноши нашли автомат, патроны к нему и нож





Когда правоохранители открыли его рюкзак, ужаснулись. Там нашли заряженный автомат, запасной магазин с патронами, нож и балаклаву. Откуда юноша взял оружие и куда ехал ночью, он категорически отказался объяснить.

"Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства задержанного, полицейские изъяли еще двадцать патронов боевых калибром 9 миллиметров. Со следствием он не сотрудничает и отказывается от предоставления любых показаний", – рассказала "Сегодня" пресс-секретарь управления национальной полиции в Винницкой области Анна Олейник.

Напомним, не так давно в Виннице сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили местного жителя, который незаконно хранил оружие и боеприпасы. Тайник со средствами поражения мужчина организовал в своем гараже.

Кроме того, ранее в Запорожье полицейские остановили автомобиль, и обнаружили у водителя пистолет и наркотики.

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