В Виннице после смертельного пожара не работает Интернет и телевидение

Винничан это не огорчает, они радуются, что нашли время заняться чем-то новым – посмотреть любимый фильм или достать проигрыватель с пластинками

Фото: Вінниця.info

В Виннице после смертельного пожара в офисных помещениях у многих абонентов одного из провайдеров, который поставлял Интернет и телевидение исчез сигнал.

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Об этом сообщает "Винниця.info".

В компании прислали потребителям сообщение, что на месте пожара находились производственные предприятия. Обещают починить в течение следующих нескольких дней. Однако точную дату не указали.

"Во время тушения пожара пострадал некий стратегический узел кабельных коммуникаций. В результате в городе большие перебои с интернетом и кабельным телевидением. Даже в отдаленных районах", – рассказали нам местные жители.

Хотя в наше время многие не представляют своей жизни без Интернета, винничан это совсем не огорчает. Они решили посвятить время себе и своим увлечениям.

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Фото: Вінниця.info

"Мы же с мужем устроили себе романтический вечер ретро-музыки. "Скорпионс", "Машина времени"... это для нас звучало удивительно! А сегодня будем слушать "битлов", – рассказала местная жительница Татьяна Драгомирецкая.

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Она достала старый проигрыватель с пластинками, и включила на нем сказка для своего сына. Мальчик просто в восторге. А винничанка Елена Бабина просматривает любимые фильмы.

"Я то весь день на работе, за вчера и сегодня особых перемен у меня не было. На работе скачал фильм. А вот с женой проблематично. Она работает дистанционно из дома. Приходится искать ей возможности работать из другого места, где есть Интернет" , – рассказал еще один винничанин Константин оставшийся без Интернета.

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Фото: Вінниця.info

Отметим, как мы выяснили, сегодня полицейские с экспертами продолжили осмотр здания. Правоохранители в данный момент устанавливают причину пожара. Также выяснилось, что у здании – несколько владельцев.

Напомним, недавно в Одессе загорелся ресторан в центре города. Возгорание произошло на летней террасе ресторана, заполненной людьми.

Кроме того, сообщалось, что во Львове горела пятиэтажка. Спасатели вывели на свежий воздух 15 человек, из них 3 ребенка.