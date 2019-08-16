В Виннице появились СТО для велосипедов

В самых оживленных районах Винницы появились десять станций технического обслуживания велосипедов. Металлические конструкции для удобства сделали выше, чем в других городах, нацепили больше ключей и отверток.

Теперь отремонтировать своего двухколесного друга может любой. Открывать подобные СТО в Виннице планируют возле каждого пункта проката велосипедов, а в следующем году всех желающих будут учить азам их ремонта.

"Что-то поладить гаечным ключом, где-то шестигранником, где-то отверткой, эти все инструменты необходимы, они есть. То есть, она подходит, универсальная для велосипедов любых типов. Плюс ко всему тут еще насос есть", – объяснил велосипедист Александр Царевский.

Напомним, весной в Киеве открылись 33 площадки городского велопроката. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать на мобильный телефон приложение и пройти платную регистрацию (30 грн). Для того, чтобы взять велосипед на площадке, нужно поднести свой смартфон к QR-коду на двухколеснике, выбрать абонемент и нажать на кнопку "Начать прокат". После этого можно кататься по городу. Стоимость аренды за каждые полчаса составляет 30 гривен. Для долгосрочного проката предусмотрены абонентские программы – на месяц и велосезон (до первого снега). Месячный абонемент стоит 499 гривен (раньше 399), а сезонный – 1299 гривен (раньше 800).

В 2018 году в Киеве работали 30 велопрокатных станций. Несмотря на предупреждения, велосипеды несколько раз портили и даже пытались воровать. Так, мужчина взял прокатный велосипед и нес на плечах 400 м, пока его не увидели прохожие и не обратились в полицию. Преступнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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