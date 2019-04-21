В Виннице председатель УИК не появился на участке: сейфы с документами открывали ломом

В председателя находились ключи от сейфа с бюллетенями

фото: NaПариже.

В Виннице председатель участковой избирательной комиссии Александр Яремчук в день второго тура выборов президента не появился до открытия участка. Сейфы с бюллетенями на избирательном участке открывали сотрудники ДСНС с помощью лома. Далее члены комиссии избрали нового главу, из-за чего открыли участок в 22 винницкой школе на 50 минут позже. О происшествии сообщило издание "NaПариже".

"Поэтому голосование там началось немного позже и сейчас проходит в обычном режиме. Члены комиссии на заседании выбрали председателя, который и будет подписывать всю документацию, если председатель комиссии не появится", - проккоментировал председатель Винницкого областного отделения Комитета избирателей Украины Владислав Телень.

За оба туры избирательного процесса это первый подобный случай в области. Остальные избирательные участки в Виннице открылись вовремя.

"В принципе, проблем нет, комиссия работает в полном составе. С самого утра – от открытия сейфа – были международные наблюдатели из миссии ОБСЕ. Утром активность не очень большая, но понемногу начинают люди сходиться", - говорит председатель УИК №051541 Анатолий Юров.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения. Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Напомним, что наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали нехватку бюллетеней, повреждение урн и отсутствие программ кандидатов на избирательных участках в Киеве.

Кроме этого, в Кагарлыкском районе Киевской области мужчина сбежал с бюллетенем с избирательного участка.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

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