В Виннице представили уникальную карту Украины, которую создали семь тысяч человек

В Виннице представили уникальную карту Украины, которую создавали более семи тысяч человек, вышивая "крестиком" более года.

Каждый регион на выткан отдельным цветом, а в целом карта состоит из 600 тысяч элементов. В этом году произведение путешествует по городам страны, напоминая: Украина – едина и неделима.

В настоящее время карта представлена в Виннице, после этого отправится в Хмельницкий, а хранить ее будут в музее Тернополя.

"В основном подходили и вышивали ребята. Конечно, что мы не вышивали по 10 крестиков, а почему – потому что уже стояла очередь, вот вышили три-четыре крестика, и уже стояли люди, которые хотели вышивать дальше", – рассказала Светлана Воловодюк, заместитель директора культурного и просветительского центра Винницкого национального политехнического университета.

В свою очередь, координатор акции Донат Мельник заявил, что карта стала официальным рекордом Украины.

"Эта карта зарегистрирована сейчас, рекорд Украины по самому длинному маршруту. Более 16 тысяч километров эта карта проехала, то есть, она была даже в Риге, там, где посольство наше", – отметил он.

Напомним, роанее львовянин Олег Скавыш установил "силовой" рекорд Украины: мужчина по прозвищу Тягнизуб 14 метров протащил трамвай зубами.

А в Харькове патрульная полицейская Юлия Герус установила новый рекорд Украины по дисциплине подъема штанги – 55 кг на бицепс. девушка является рекордсменкой мира и Украины по пауэрлифтингу.

Также стоит напомнить, что "Сегодня" выбрала пять странных достижений украинцев, зафиксированных в Национальном реестре рекордов Украины. Некоторые достижения, установленные нашими соотечественниками, вызывают немалое удивление.