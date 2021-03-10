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В Виннице пьяная мать бросила шестилетнего сына на остановке и ушла домой

10 марта, 14:56

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мальчик пытался самостоятельно добраться домой

В Виннице нетрезвая мать оставила шестилетнего мальчика одного на остановке общественного транспорта, а сама пошла домой.

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Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области.

Отмечается, что инцидент произошел 8 марта. Спустя несколько часов после возвращения домой женщина вспомнила о сыне и пошла его искать. Однако мальчика не нашла, поэтому позвонила в полицию и сказала, что тот потерялся.

/ Фото: Нацполиция

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Горе-мать призналась, что бросила ребенка без присмотра на троллейбусной остановке. Мальчика нашли в соседнем дворе, он самостоятельно пытался вернуться домой. Пока ребенка передали бабушке.

На мать составили административный протокол по двум фактам: невыполнение родительских обязанностей и распитие алкоголя в запрещенных местах или появление пьяной в общественных местах.

Напомним, в Одесской области 36-летняя женщина морила голодом маленького ребенка и держала его под замком. От безысходности ребенок ел побелку со стен.

Кроме того, в Харькове у горе-матери забрали детей, которые жили в мусоре среди тараканов и ели собак.

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Винница мальчик горе-мать
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