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В Виннице пьяный полицейский устроил масштабное ДТП: пострадали дети

5 июля, 10:51

На момент аварии патрульный находился вне службы

Фото: vinnitsa.info
Фото: vinnitsa.info.

В Виннице пьяный правоохранитель за рулем микроавтобуса протаранил три автомобиля. В ДТП пострадали двое детей, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Масштабная авария произошла сегодня около 3:00 на перекрестке улиц Лебединского и Максима Шимко. Микроавтобус Volkswagen Transporter, под управлением копа, столкнулся с тремя автомобилями: "ВАЗ-21099", Mitsubishi Grandis и Daewoo Lanos. На момент ДТП патрульный находился вне службы.

Во время аварии телесные повреждения получили двое детей 15 и 10 лет. Пострадавшие были пассажирами "ВАЗ-2109". У полицейского были признаки опьянения, однако от прохождения теста на алкоголь он отказался. Все обстоятельства выяснят в ходе расследования.

"По факту совершения ДТП возбуждено уголовное производство в соответствии с ч.1 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", - рассказали в полиции и отметили, что полицейскому грозит до трех лет ограничения свободы.

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, дети, Винница, пьяный, столкновение, легковушки, пострадавшие, микроавтобус, полицейские

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