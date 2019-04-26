Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Виннице работает библиотека под открытым небом

26 апреля, 15:06

Необычный читательский уголок создали в спальном микрорайоне города


В одном из спальных микрорайонов Винницы горожане открыли библиотеку под открытым небом. Как и зачем ее создавали – узнавали журналисты "Сегодня".

Такой необычный читательский уголок открыли на своей улице ее жители. Люди еще осенью за свой счет заказали специальный шкаф, а накануне заставили его полки книгами. Тут можно найти книги со сказками, энциклопедиями, романами и детективами.

Главное условие этой библиотеки: взял книгу – верни ее. Каждый человек может взять отсюда книгу домой, прочитать, вернуть, а также поставить сюда какую-то свою книгу.

Ранее мы писали о том, что на улице Межигорская, 25, в Подольском районе Киева открыли первую в столице библиотеку нового поколения. Тут есть 3D-принтер, интерактивная доска, мощный проектор, компьютеры, в том числе, и для людей с дополнительными потребностями и киевлян в возрасте.

Также не так давно украинский институт книги определил, какие книги закупят для украинских библиотек. В библиотеках появятся книги Мартина и Забужко – на них выделили 120 миллионов гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Винница, библиотека, открытие, горожане

Вы сейчас просматриваете новость " В Виннице работает библиотека под открытым небом". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Библиотеку внутри огромного дерева показали на фото и видео

21 января, 17:32

Воспользоваться библиотекой можно бесплатно

В Киеве открыли первую библиотеку нового поколения

1 января, 15:50

В библиотеке есть 3D-принтер, интерактивная доска, мощный проектор, компьютеры

Запустилась первая онлайн-библиотека аудиокниг на украинском языке

21 декабря 2018, 06:12

Сейчас здесь доступны произведения украинских классиков литературы: Ивана Франко, Леси Украинки, Ольги Кобылянской, Максима Рыльского, Олены Телиги и других

Умер самый молодой в Украине директор частной библиотеки

16 декабря 2018, 23:59

Имя мальчика навсегда останется в Национальном реестре рекордов в категории "Дети" как гордость всей Украины

Скачки, дождь и откровенные наряды девушек

Королёва удивила своей фигурой

Джонни Депп собрался жениться на молодой россиянке

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

Обворожительная «Мисс Украина». Она ведет спортивную программу

Советы бегуньям с большой грудью

6 признаков того, что у вас опасный дефицит белка в организме

Фелтон: «Такая сильная критика Уэстбрука – это тупо»

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

В городе ликвидация неубиваемых телефонов за полцены

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Сегодня, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Сегодня, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить