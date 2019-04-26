В Виннице работает библиотека под открытым небом

Необычный читательский уголок создали в спальном микрорайоне города





Такой необычный читательский уголок открыли на своей улице ее жители. Люди еще осенью за свой счет заказали специальный шкаф, а накануне заставили его полки книгами. Тут можно найти книги со сказками, энциклопедиями, романами и детективами.

Главное условие этой библиотеки: взял книгу – верни ее. Каждый человек может взять отсюда книгу домой, прочитать, вернуть, а также поставить сюда какую-то свою книгу.

Ранее мы писали о том, что на улице Межигорская, 25, в Подольском районе Киева открыли первую в столице библиотеку нового поколения. Тут есть 3D-принтер, интерактивная доска, мощный проектор, компьютеры, в том числе, и для людей с дополнительными потребностями и киевлян в возрасте.

Также не так давно украинский институт книги определил, какие книги закупят для украинских библиотек. В библиотеках появятся книги Мартина и Забужко – на них выделили 120 миллионов гривен.

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