В Виннице с размахом отметили пятую годовщину создания Нацгвардии
Бойцы провели парад и показали жителям Винницы вооружения из зоны ООС
В Виннице с размахом отметили пятую годовщину создания Национальной гвардии Украины. По центральной улице города прошли маршем 500 бойцов, а на крупнейшей площади города гвардейцы похвастались современной техникой, которую используют на Донбассе, мобильными госпиталями и бронированными вездеходами.
"Бронетехника для перевозки, для безопасности личного состава, "Кугуар", "Варта", бронированные капсулы для большего количества личного состава, БТР-4Е", – показал командир воинской части Богдан Вакулко.
Как сообщалось, ранее президент Украины Петр Порошенко передал ВСУ более 400 единиц техники и вооружения. Глава государства также назвал главные приоритеты в вооружении для украинской армии.
Также в Украине испытали турецкий беспилотник Bayraktar. На испытаниях присутствовал лично глава государства, а военные рассказали президенту, как работает управление новым вооружением.
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