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В Виннице с размахом отметили пятую годовщину создания Нацгвардии

Сегодня, 18:06

Бойцы провели парад и показали жителям Винницы вооружения из зоны ООС

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников.
В Виннице с размахом отметили пятую годовщину создания Нацгвардии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d90/f23/5c7d90f23f82e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d90/f23/5c7d90f23f82e.png Другие регионы Бойцы провели парад и показали жителям Винницы вооружения из зоны ООС

В Виннице с размахом отметили пятую годовщину создания Национальной гвардии Украины. По центральной улице города прошли маршем 500 бойцов, а на крупнейшей площади города гвардейцы похвастались современной техникой, которую используют на Донбассе, мобильными госпиталями и бронированными вездеходами.

"Бронетехника для перевозки, для безопасности личного состава, "Кугуар", "Варта", бронированные капсулы для большего количества личного состава, БТР-4Е", – показал командир воинской части Богдан Вакулко.

Как сообщалось, ранее президент Украины Петр Порошенко передал ВСУ более 400 единиц техники и вооружения. Глава государства также назвал главные приоритеты в вооружении для украинской армии.

Также в Украине испытали турецкий беспилотник Bayraktar. На испытаниях присутствовал лично глава государства, а военные рассказали президенту, как работает управление новым вооружением.

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Тег Винница, нацгвардия, НГУ

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